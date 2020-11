Willkommen auf Somnifer

Liebe Kunden,

aufgrund des kürzlichen Regierungsbeschlusses betreffend den Corona Virus müssen wir unser Geschäft vom 17.11. bis voraussichtlich 6.12. für Kundenverkehr geschlossen halten;

wir bleiben aber weiterhin für Sie erreichbar, per Email (info@somnifer.at) oder Telefon (01/5873324), sei es für Anfragen oder Bestellungen;

wir können auch Auslieferungen weiterhin nach Vereinbarung durchführen;

Ihr Somnifer-Team

Dear customers,

based on the recent government decision concerning corona virus our shop will be closed for customer traffic from Nov. 17 til probably Dec. 6;

you will, however, still be able to contatc us via email (info@somnifer.at) or telephone (01/5873324) for inquiries or orders;

furthermore, we will also maintain our deliveries as per individual arrangement;

Your Somnifer-Team